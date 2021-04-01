Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Президент США Джо Байден чуть не упал в очередной раз, поднимаясь по трапу президентского самолета, отправляясь в Питтсбург, штат Пенсильвания, сообщает New York Post.

На видеозаписи, опубликованной 31 марта американскими СМИ, можно заметить, что американский лидер оступился, но вовремя восстановил равновесие.

Напомним, 19 марта, поднимаясь по трапу, Байдена спотыкнулся и несколько раз упал. Впоследствии в Белом доме объяснили этот инцидент сильным ветром.