Хабаровск, , 09:44 — REGNUM Экипажи бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, выполнили успешные учебно-тренировочные полёты на истребителях-бомбардировщиках Су-34 на предельную высоту — 17 тысяч метров. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Весь участвовавший в тренировке лётный состав имел большой опыт полётов на СУ-34. Перед выполнением задания готовность самолётов к маневрированию на предельных высотах, а также работоспособность всех механизмов, проверили не только специалисты инженерно-технического состава, но и сами лётчики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае прошли учения истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа по предотвращению разведывательной операции условного противника и уничтожению нарушителя воздушного пространства по целеуказанию с самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

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