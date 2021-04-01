Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Мессенджер Discord анонсировал запуск Stage Channels — функции, похожей на аудиокомнаты социальной сети Clubhouse. Информация о новой опции была опубликована на официальном сайте Discord.

По словам разработчиков, Stage Channels (Сценические каналы) позволят пользователям общаться с другими людьми в комнате по определённым правилам — при этом будет понятно, кто сейчас говорит, а кто только ждет очереди для выступления. В компании отметили, что с помощью новой функции будет удобно проводить интервью, совместные чтения книг или караоке-вечера.

Ранее стало известно, что компания Microsoft планирует выкупить Discord за $10 млрд. Планируется, что переговоры о покупке завершатся в апреле 2021 года.

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