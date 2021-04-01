Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков запланировал участвовать в праймериз партии «Единая Россия». Об этом он сообщил в Facebook.

Пирожков относится к фракции КПРФ в гордуме, однако в самой партии не состоит. Ранее парламентарий выступал с критикой КПРФ.

Также депутат сфотографировал себя рядом со зданием регионального отделения «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в предварительном голосовании ЕР решил принять участие гонщик Сергей Карякин.

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