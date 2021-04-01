Киев, 1 апреля 2021, 09:41 — REGNUM Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак поговорил по телефону с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом сообщила 1 апреля пресс-служба генштаба ВСУ.
Главком ВСУ поблагодарил США за всестороннюю и многолетнюю поддержку Украины. В свою очередь генерал Милли выразил соболезнования в связи с гибелью нескольких украинских силовиков в районе посёлка Шумы в Донбассе.
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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Донбассе.
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