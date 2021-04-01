Киев, , 09:41 — REGNUM Главнокомандующий вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак поговорил по телефону с главой Объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом сообщила 1 апреля пресс-служба генштаба ВСУ.

Руслан Хомчак Mil.gov.ua

«Руководители обсудили текущее состояние безопасности в Восточной Европе. В частности, генерал-полковник Руслан Хомчак проинформировал генерала Марка Милли о положении на Украине и на её границах», — сказано в сообщении.

Главком ВСУ поблагодарил США за всестороннюю и многолетнюю поддержку Украины. В свою очередь генерал Милли выразил соболезнования в связи с гибелью нескольких украинских силовиков в районе посёлка Шумы в Донбассе.

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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Донбассе.

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