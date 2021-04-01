Москва, 1 апреля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Крысы — переносчики многих опасных инфекционных заболеваний. Поэтому укус крысы может оказаться очень вредным для здоровья человека и даже смертельным, сообщили 1 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Крыса

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Крысы переносят чуму, бешенство, столбняк, геморрагическую лихорадку и др. Не в коем случае нельзя употреблять в пищу продукты, поврежденные грызунами. Чтобы избежать укусов, следует уничтожать крыс, вызвав специалистов по дератизации.

Если человека всё-таки укусила крыса, нужно сразу остановить кровотечение, промыть рану водой, обработать антисептиком и обязательно обратиться к врачу. При необходимости стоит сделать прививку против столбняка и бешенства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после двух месяцев карантина в Нью-Йорке резко возросла агрессия крыс, твари стали чаще нападать на людей.

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