Москва, 1 апреля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Обороты российских компаний за первые два месяца текущего года составили 34,7 трлн рублей, что на 10% больше аналогичного периода 2020 года. Об этом 1 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Отмечается, что в исследовании учитывались крупные, средние и малые коммерческие организации, не включая индивидуальных предпринимателей.

Так, в январе 2021 года выручка российских компаний почти на 7% превысила показатели января 2020 года, составив 16,7 трлн рублей. В феврале их обороты выросли на 13%, до 18 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин 31 марта на совещании с членами правительства заявил, что тенденции к восстановлению российской экономики ещё только закрепляются. Глава государства добавил, что не во всех субъектах РФ и не во всех сферах есть «уверенный рост деловой активности». Он пояснил, что «доходная база регионов пока во многом нестабильна» по этой причине.

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