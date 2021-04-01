Ташкент, , 09:36 — REGNUM Затор транспортных средств на таможенном посту «Даут-ата» на узбекистанско-казахстанской границе возник из-за ужесточения Карантина в Туркмении, сообщает 1 апреля агентство Kun.uz.

В комитете сената Узбекистана по вопросам обороны и безопасности пояснили, что грузовой транспорт движется в направлении Турции не через Туркмению, а по маршруту Узбекистан — Казахстан — Россия — Грузия.

Кроме того, движению транспорта препятствует гололед и увеличение грузоперевозок в южные регионы России через таможенный пост «Даут-ата» в Каракалпакстане.

Отмечается, что руководство таможенных комитетов Узбекистана и Казахстана еженедельно проводят переговоры для устранения затора на границе.