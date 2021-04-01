Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге через 11 лет после начала расследования бесследного исчезновения врача-гинеколога Ирины Земченковой задержан ее супруг — глава городского нефрологического центра Александр Земченков. Всё это время следствие подозревало мужчину в причастности к исчезновению его супруги.

Как напоминает издание «Фонтанка», доктор родильного дома № 6 Ирина Земченкова пропала 23 февраля 2010 года. По словам ее супруга Александра, женщина вышла из дома и направилась навестить больную в роддоме и с тех пор о ее местонахождении ничего не было неизвестно. Расследование затянулось, как утверждает издание, из-за того, что следствие вовремя не озаботилось записями с камер уличного видеонаблюдения, а обыски в квартире прошли лишь спустя два месяца после исчезновения.

Поднять дело следователи решили после того, как в приемную главы СКР Александра Бастрыкина обратился 92-летний отец пропавшей женщины. В настоящий момент следствие вновь подозревает мужа пропавшей в ее убийстве. При этом сам подозреваемый свою причастность к исчезновении жены отрицает. В настоящий момент он помещен в изолятор, а следствие готовится выйти в суд с ходатайством об аресте.