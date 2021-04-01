Сургут, Югра, , 09:35 — REGNUM В Сургуте (Югра) перед судом предстанет преступная группа, обвиняемая в 15 эпизодах вымогательств и мошенничеств, а также похищение человека. Потерпевшими признаны девять граждан, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Деятельность организованной преступной группы была пресечена в январе 2020 года. Были задержаны 10 подозреваемых.

Один из эпизодов вменяемой фигурантам преступной деятельности касается похищения человека. Опоив 43-летнего мужчину спиртным с добавлением медицинских препаратов, его вывезли на автомобиле в Карачаево-Черкессию.Там его продолжали опаивать, а в Сургуте, используя подложную доверенность, оформили на третье лицо право на распоряжение его квартирой стоимостью 2,3 млн рублей. Затем злоумышленники продали квартиру семье. Сейчас на недвижимость наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Другой эпизод касался мнимого конфликта, в результате которого у другого гражданина вымогались 300 тысяч рублей, и требовались все документы на квартиру. Аналогичный эпизод, только с требованием 100 тыс. рублей произошёл с ещё одним потерпевшим. Были и другие пострадавшие, и вымогались не только деньги и квартиры, но и автомобили.

Общая сумма ущерба от преступных действий злоумышленников составила более трёх миллионов рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.