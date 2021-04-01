Майами, США, , 09:35 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Роберто Баутистой-Агуту в четвертьфинале турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты, завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, и не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и 3 из 7 брейков.

В полуфинале турнира Баутиста-Агут сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером.

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