Майами, США, 1 апреля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Роберто Баутистой-Агуту в четвертьфинале турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 1 час 32 минуты, завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Carine06 Даниил Медведев

Медведев восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, и не реализовал ни одного из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной ошибки на подаче и 3 из 7 брейков.

В полуфинале турнира Баутиста-Агут сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером.