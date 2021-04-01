Уфа, , 09:38 — REGNUM Руководство Башкирии рассматривает шесть месторождений, которые могут поставлять сырье для Башкирской содовой компании (БСК). Об этом 31 марта сообщил глава региона Радий Хабиров, комментируя значение передачи республике контрольного пакета акций этой компании.

Хабиров подчеркнул, что одной из главных задач является поиск новых источников сырья для БСК.

«Мы не сидели сложа руки, а работали с менеджментом завода. По их словам, запасов на старом месторождении Шахтау нам хватит на несколько лет. Параллельно мы рассматриваем шесть месторождений, которые могут поставлять сырьё», — передает слова Хабирова пресс-служба республиканского правительства.

Глава региона также отметил, что сейчас республиканское правительство рассматривает самые оптимальное как по качеству, так по экономике месторождения.

Ранее ИА REGNUM передавало слова главы Башкирии, который заявил, что главной задачей руководства республики является развитие предприятия и его модернизация.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Башкирии о БСК: «Главное сейчас — это модернизация»