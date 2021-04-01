Москва, , 09:35 — REGNUM Зависимость РФ от нефтяных котировок, считавшаяся признаком слабости российской экономики, в период пандемии оказалась положительным фактором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

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«Вполне справедливо ждать скорого восстановления российской экономики, — сказал Ковригин. — Традиционный пункт, свидетельствующий о слабости российской экономики, — зависимость от нефтяных котировок, в итоге оказался положительным. Спрос на нефть, в отличие от товаров конечного потребления, сильно не падал в эпоху коронавирусных запретов. Динамика цен на нефть в последние годы положительная, что должно хорошо сказаться на быстром восстановлении экономики».

Кроме того, как пояснил Ковригин, власти РФ в последние годы, приняли действенные меры для уменьшения долговой нагрузки.

«Политика форсированного восстановления экономики может применяться лишь как отдельная мера в наиболее пострадавших отраслях. Простое накачивание деньгами всей экономики может повысить инфляцию, — подчеркнул Ковригин. — Российским властям в этот период восстановления нужно очень аккуратно «вилять» ключевой ставкой, не повышая ее по возможности, но при этом и не создавая чрезмерных инфляционных рисков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что уровень бедности по итогам 2021 года может восстановиться до показателей 2019 года.

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