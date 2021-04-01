Грозный, 1 апреля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира. По словам президента Международного информационного Нобелевского центра Вячеслава Тютюнника, кандидатуру чеченского лидера выдвинула Норвегия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Глава Чеченской Республики выдвинут на награду «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае». Тютюнник также подчеркнул, что заявку в Нобелевский комитет, возможно, подали представители Норвегии», — сообщает ЧГТРК «Грозный».

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Напомним, в июле 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия-1» высказал мнение, что ему надо дать Нобелевскую премию за победу над международным терроризмом и за то, что остановил войну. Между тем США и ЕС ввели против него санкции, что, как отметил Кадыров, несправедливо.

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