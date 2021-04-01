Томск, , 09:34 — REGNUM С 1 апреля в поликлиниках и больницах Томской области возобновились диспансеризация и профосмотры. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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Соответствующее решение принял томский губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса. Ранее в регионе профосмотры и диспансеризация были приостановлены в связи с ограничительными мероприятиями.

По данным облздрава, диспансеризация будет проводиться по предварительной записи в будние дни. При этом должны соблюдаться все противоэпидемические требования. В ряде медорганизациях её можно будет пройти по «семейному графику» — в вечернее время и выходные.

Напомним, по состоянию на 31 марта в Томской области выявлено 31 387 носителей коронавируса, выздоровели 30 294 человека, скончались 356 ковид-пациентов.

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