Дальнегорск, Приморский край, , 09:37 — REGNUM Власти Приморья окажут финансовую помощь семье погибшего горняка на руднике «Королевский» в Дальнегорске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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У погибшего при взрывных работах проходчика Эдуарда Глот осталась семья — супруга, которая работает в детском саду, и двое детей, один из них — школьник.

Помощь выделят из резервного фонда правительства Приморья. Ребёнка обеспечат бесплатным горячим питанием в школе.

Похороны горняка состоятся 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 30 марта проходчика на руднике «Королевский» АО ГМК «Дальполиметалл».