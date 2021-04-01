Каир, , 09:30 — REGNUM Финансовые потери от перекрытия Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом могут достичь $1 млрд. Такое заявление сделал глава администрации водного пути Усама Рабия, сообщает Reuters.

«Оценки, даст Бог, достигнут миллиарда долларов», — уточнил Рабия.

По его словам, в эту сумму входит ущерб, причинённый блокировкой, а также расходы на снятия судна с мели — траты на работу буксиров, дноуглубительных судов, работавших в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъёмностью более 220 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение и спровоцировав скопление морских судов с обоих входов в канал. Навигация по каналу была восстановлена только 29 марта.

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В настоящее время контейнеровоз, ставший причиной ЧП, задержан до завершения расследования.