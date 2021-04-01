Юрга, Кемеровская область, , 09:29 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет житель города Юрги по обвинению в причинении смерти человеку по неосторожности. Как сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла в мае 2020 года.

В тот день обвиняемый встретил на улице двух знакомых и рассказал о покупке новой машины. Приятели решили отметить покупку. Вначале они распивали спиртное возле машины на улице, но затем хозяин машины предложил поехать в кафе на берегу реки. Приехав на место они продолжили «обмывку» в салоне автомобиля, припарковав его у кромки воды.

«Через некоторое время они решили покататься. Запустив двигатель, 34-летний водитель по ошибке вместо задней передачи включил режим движения вперед и резко нажал на педаль газа, отчего автомобиль скатился и погрузился в воду», — отметили в ведомстве.

Выбраться из воды удалось лишь самому автовладельцу и одному из пассажиров. Третий — 33-летний мужчина погиб, утонув в воде. Его тело было позднее поднято правоохранителями.

В ходе расследования происшествия выяснилось, что обвиняемый ранее был лишён водительских прав. Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. К настоящему времени расследование дела завершено, документы направлены в суд для рассмотрения по существу.