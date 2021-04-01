Химки, Московская область, , 09:29 — REGNUM Подмосковные «Химки» одержали победу над французским АСВЕЛом. Встреча завершилась в овертайме со счётом 87:85.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 32 очка. В составе французского клуба форвард Гершон Ябуселе набрал 24 очка.

«Химки» прервали серию из четырёх поражений. Команда одержала четвёртую победу в 31 матче Евролиги и находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице. АСВЕЛ идёт на 14-м месте.

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