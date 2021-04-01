Москва, , 09:29 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что торговые сети виноваты в росте цен на продукты, и предлагает решение проблемы.

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«Виной всему — торговые сети. Это посредники, которые хотят хапнуть как можно больше. Желающие заработать здесь и сейчас перекупы покупают за рубль, а продают за десять», — рассуждает Миронов в Facebook.

Парламентарий напомнил, что депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект, согласно которому розничная наценка на базовые продукты питания не может быть выше 15% от оптовой цены.

«И не надо пугать общественность дефицитом — продуктов в стране достаточно! Нашу инициативу надо принимать, иначе случится социальный взрыв. Людям скоро будет не на что покупать продукты!» — предупредил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2020 года в России начался резкий рост цен на продукты питания.