Москва, , 09:28 — REGNUM Правительство РФ утвердило план мероприятий в рамках Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, сообщает 1 апреля сайт правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил документ.

В план включили 65 мероприятий, распределённых по шести направлениям. Первое предполагает изменение национального календаря прививок, которые проводятся для профилактики и по эпидемиологическим показателям. Перечень включённых в план заболеваний будет «максимально полный», отметили в правительстве. Например, туда войдут прививки от ветряной оспы, ротавирусной инфекции, менингококковой инфекции, вируса папилломы человека, будет проработан вопрос о вакцинации от пневмококковой инфекции и коклюша.

Вторым направлением плана станет поддержка производителей вакцин, обучение вирусологов и создание информационной системы о прививках.

Кроме того, в плане предусмотрена поддержка отечественных научных разработок и локализации полного цикла производства. Будет проведена работа по обеспечению безопасных условий иммунизации и информированию населения о пользе вакцин.