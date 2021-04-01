Москва, , 09:38 — REGNUM Судебный процесс над бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и другими фигурантами уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей начался в Замоскворецком суде Москвы. Первое заседание прошло 31 марта, вину подсудимые не признают.

«После оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимые заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям», — сообщила представитель суда ТАСС.

Следующее заседание суда состоится 8 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России лишил банк «Югра» лицензии летом 2017 года. Позднее «Югру» признали банкротом. В январе 2019 года СКР возбудил уголовное дело о растрате, Хотина задержали в апреле того же года. По версии Генпрокуратуры РФ, в 2014—2017 годах Хотин и участники организованной им группы похитили из банка 23,6 млрд рублей. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты компаниям, подконтрольным Хотину.

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