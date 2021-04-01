Ярославль, , 09:28 — REGNUM Туристы смогут увидеть закулисье Волковского театра в Ярославле. 29 марта было подписано соглашение о сотрудничестве между художественным руководителем театра Сергеем Пускепалисом и президентом некоммерческого партнёрства «МОТ «Золотое Кольцо» Мариной Филимоновой.

Подписание соглашения НП МОТ «Золотое Кольцо»

Туристы увидят зрительный зал, сценический комплекс, театральные цеха, познакомятся с актёрами, узнают, как проходят репетиции спектаклей и многое другое.

«Подобные экскурсии практикуются во всех знаменитых театрах мира, в том числе и во французском Гранд Опера, который по одной из версий послужил прообразом Первого Русского. Программы пользуются у гостей огромным успехом, что не удивительно. Все хотят на какое-то время стать частью профессиональной актерской среды. Не зря же говорят: «вся наша жизнь игра и все мы в ней актеры». Тем более не у всех есть возможность посетить театр вечером, когда идут спектакли», — сообщили в МП «МОТ «Золотое Кольцо».

Ярославль уже готовится к высокому туристическому сезону, в котором, по прогнозам, планирует принять как минимум в два раза больше туристов, чем в предыдущие периоды.

Разработка программ делегирована одному из основных туроператоров по внутреннему и въездному туризму — туристической компании «Столица Золотого Кольца».