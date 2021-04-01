Туристам покажут Волковский театр в Ярославле
Ярославль, 1 апреля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Туристы смогут увидеть закулисье Волковского театра в Ярославле. 29 марта было подписано соглашение о сотрудничестве между художественным руководителем театра Сергеем Пускепалисом и президентом некоммерческого партнёрства «МОТ «Золотое Кольцо» Мариной Филимоновой.
Туристы увидят зрительный зал, сценический комплекс, театральные цеха, познакомятся с актёрами, узнают, как проходят репетиции спектаклей и многое другое.
Ярославль уже готовится к высокому туристическому сезону, в котором, по прогнозам, планирует принять как минимум в два раза больше туристов, чем в предыдущие периоды.
Разработка программ делегирована одному из основных туроператоров по внутреннему и въездному туризму — туристической компании «Столица Золотого Кольца».