Москва, , 09:25 — REGNUM В Минпромторге РФ выразили надежду на то, что производители сахара-песка и подсолнечного масла будут соблюдать подписанные с правительством РФ соглашения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Минпромторг России рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений по ценам на белый сахар-песок и подсолнечное масло и обеспечат своевременные поставки продукции», — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве напомнили, что с 1 апреля «декабрьские» соглашения касаемо цен на сахар-песок и подсолнечное масло считаются пролонгированными, однако лишь в том случае, если подписанты не заявляют о выходе из них.