Пермь, , 09:24 — REGNUM В Пермском крае с 1 апреля снят режим самоизоляции для пожилых граждан. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, пенсионерам разрешён доступ на досуговые площадки.

Сведения о том, как люди старшего возраста могут провести свободное время, размещены в онлайн-сервисе «Социальный навигатор». На нем есть сведения о более 2 тыс. площадках с различными активностями. Возобновляют работу площадки, на которых жители региона старшего возраста могут заниматься спортом, творчеством, проходить обучающие курсы и другие. По данным краевой власти, в Прикамье проживают 390 тыс. человек пожилого возраста, ведущих активный образ жизни.

«Мы проведем мониторинг размещенных на сайте площадок для старшего поколения. Для того чтобы понять, насколько актуальна размещенная информация, чего не хватает на ресурсе и как его можно доработать, также будет дана оценка наполненности сайта, правдивости, актуальности, насколько он удобен в использовании», — сказала председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко.

Как отметили в министерстве социального развития региона, на всех досуговых площадках необходимо соблюдать меры предосторожности — масочный режим, безопасную дистанцию, ограниченное количество людей в группах (в зависимости от типа занятий), проведение дезинфекции, термометрию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье с 1 апреля отменят режим самоизоляции для пожилых людей