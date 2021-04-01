Омск, , 09:23 — REGNUM Подготовка к пожароопасному периоду продолжается в Омской области.

Как сообщили ИА REGNUM 1 апреля в областном правительстве, по словам начальника главного управления лесного хозяйства региона Сергея Максимова, подготовительные работы ведутся в плановом порядке.

11 марта губернатор Омской области Александр Бурков утвердил сводный план тушения лесных пожаров в регионе. Сейчас проверяется готовность лесопожарных формирований лесхозов. До начала пожароопасного сезона будут проверены все лесопользователи.

Максимов отметил, что в этом году на профилактические противопожарные мероприятия в лесах из федерального бюджета предусмотрено 21,8 млн рублей. На мониторинг пожарной опасности выделено 20,3 млн рублей, большая часть — на авиапатрулирование. Непосредственно на тушение лесных пожаров выделено 13 млн.

В текущем году для лесхозов планируют закупить порядка 30 единиц техники и около 80 единиц оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье четыре филиала краевого предприятия «Примлес» получили новые легковые внедорожники УАЗ «Хантер».

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