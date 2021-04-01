Сомбатхей, , 09:23 — REGNUM Молодёжная сборная России по футболу проиграла команде Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2021 (среди команд игроков до 21 года). Встреча завершилась со счётом 0:3.

В составе сборной Дании голы забили Якоб Ларсен на 10-й минуте, Андерс Драйер на 11-й и Карло Хольс на 90-й.

Таким образом, сборная России проиграла два матча из трёх и выбыла с Евро-2021. Ранее российская команда проиграла Франции (0:2) и обыграла Исландию (4:1).

Первое место в группе С заняла Дания, набравшая девять очков. Второй стала Франция (6), третьей — Россия (3), четвёртой — Исландия (0).

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