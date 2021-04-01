Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Будущие поставки вакцины Johnson & Johnson против коронавируса в США были приостановлены после того, как из-за ошибки на заводе-изготовителе были испорчены миллионы доз препарата, сообщает 31 The New York Times.

По информации издания, рабочие завода Emergent BioSolutions в Балтиморе смешали ингредиенты для одноразовой вакцины J&J и другой прививки от COVID-19, производимой там несколько недель назад. В результате под вопросом оказалась безопасность десяти миллионов доз.

Изучением обстоятельств произошедшего займется Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. По мнению федеральных чиновников, причиной инцидента стала человеческая ошибка.

Ошибка не влияет на дозы вакцины Johnson & Johnson, которые в настоящее время доставляются и используются в США, поскольку они были произведены в Нидерландах.

Между тем в компании заявили о том, что предпримут шаги по усилению контроля над работой завода, чтобы избежать потерь качества в будущем.