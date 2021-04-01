Ташкент, , 09:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву помощь в восстановлении занятых территорий Нагорного Карабаха, сообщает агентство Kun.uz.

На неформальном саммите глав государств Тюркского совета узбекистанский лидер поздравил Алиева с успехом в Нагорном Карабахе. «Узбекистан готов внести свой вклад в восстановление древних памятников, объектов культуры и просвещения», — сказал Мирзиёев.

Напомним, во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Узбекистан призывал стороны прекратить конфликт. Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов также поддерживал Баку в нагорно-карабахском конфликте.

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