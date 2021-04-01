Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Петербурге, как и по всей стране, 1 апреля стартовал основной этап приема заявлений о зачислении в первые классы на следующий учебный год. Согласно прогнозу городского комитета по образованию, в новом учебном году в школы Петербурга придут 64 тысячи первоклассников.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Как обращают внимание в Смольном, с 1 апреля по 30 июня заявления будут приниматься от региональных и федеральных льготников, чьи дети имеют преимущественное право на зачисление в первый класс, а также от всех родителей, чьи дети проживают на закрепленной за той или иной школой территории. После 30 июня прием заявлений на зачисление будет производиться на общих основаниях. Заявления от горожан, не имеющих льготной категории и не проживающих на закрепленной территории, будут приниматься с 6 июля по 5 сентября.

Родители могут подать заявление на зачисление ребенка в школу через МФЦ или портал госуслуг Санкт-Петербурга в любой из дней, оно будет рассмотрено на единых основаниях. Способ и время подачи заявления не имеют значения, подчеркивают власти. Все заявления оказываются в единой электронной базе. Лишь по истечении 30 рабочих дней школы приступают к их обработке и рассылке приглашений родителям.

Необходимости подавать заявление в первый же день приема документов нет. Однако, чтобы исключить ненужный ажиотаж, 1 апреля центры «Мои документы» будут открыты с 9:30, и до 12:00 будут принимать только родителей будущих первоклассников. Родители могут выбрать от одной до трех школ.