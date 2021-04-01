Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Генеральное консульство США в Екатеринбурге прекратит выдачу виз. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, сообщается на сайте американской дипмиссии.

Салливан уточнил, что представительство США в Екатеринбурге продолжит работу. Однако с 1 апреля 2021 года выдача виз будет приостановлена.

К такому решению дипломаты пришли «после тщательных консультаций с госсекретарем США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипмиссия приняла решение не возобновлять работу генконсульства США во Владивостоке.

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