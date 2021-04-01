Москва, , 09:21 — REGNUM Представители Федеральной антимонопольной службы не нашли нарушений в поставках и перебоев в закупках сахара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по результатам проверок было доказано соблюдение действующих соглашений.

В ФАС также подчеркнули, что риски дефицита сахара в России на сегодняшний день отсутствуют.