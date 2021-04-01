Красноярск, , 09:28 — REGNUM В Красноярском крае своих постов лишились сразу два заместителя министра экологии и рационального природопользования, один из которых — Илья Карчушкин — являлся финалистом конкурса «Лидеры России». Об этом 1 апреля сообщает региональное издание «Городские новости».

В соответствии с распоряжением первого заместителя губернатора Красноярского края — главы правительства региона Юрия Лапшина, решение об увольнении Карчушкина, который занимал свой пост с июня 2020 года, вступило в силу 31 марта. До работы в краевом правительстве Карчушкин являлся заместителем главы города Зеленогорска по общим вопросам.

С 1 апреля со своего поста «по собственной инициативе» ушла Елена Бабина, которая работала в министерстве экологии с 2013 года. Она являлась заместителем министра и начальником отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчётности краевого ведомства.

Напомним, что министром экологии и рационального природопользования Красноярского края с декабря 2020 года является Павел Борзых. Он сменил на этом посту Павла Корчашкина, который пробыл экологическим министром региона полтора года.

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