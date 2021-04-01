Хабаровск, , 09:27 — REGNUM Хабаровский край стал участником федеральной программы по восстановлению численности занятого населения, которая была до пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Принять участие могут предприятия и организации любых форм собственности.

Программа направлена на стимулирование к трудоустройству безработных. Работодателям будет выделяться финансовая помощь на частичную компенсацию затрат по выплате зарплаты работникам из числа трудоустроенных безработных жителей края.

В рамках мероприятий программы в 2021 году в Хабаровском крае планируется трудоустроить более тысячи безработных. Размер субсидии зависит от величины районного коэффициента. Например, в Хабаровске и Хабаровском районе сумма к выплате составит 19 986 рублей на одного трудоустроенного работника.

Субсидию предоставляет Фонд социального страхования РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии начала действовать новая мера поддержки для работодателей при трудоустройстве безработных.