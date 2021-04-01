Москва, , 09:25 — REGNUM Следователи завершили расследование дела об убийстве в 2009 году российского и израильского бизнесмена Шабтая Калмановича. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева» — говорится в сообщении.

Также указывается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, «предусмотренных пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой по найму), ч.3 ст. 30 пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство организованной группой по найму) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)».

Кроме того, уточняется, что тело российского и израильского бизнесмена было найдено 2 ноября 2009 года в автомобиле на проезжей части Новодевичьего проезда в Москве. Также с места происшествия был госпитализирован с огнестрельными ранениями водитель автомобиля, жизнь которого удалось сохранить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

«Следствием установлено, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения Калмановича. После этого обвиняемые передвигались по городу на автомобиле LADA Priora серебристого цвета без государственных номерных знаков, за рулем которого был Белхороев. В районе Смоленской набережной Костоев открыл по машине Калмановича огонь», — также отмечается в сообщении.

Обвиняемые были задержаны в июне 2019 года, экспертизы показали, что они причастны к убийству Калмановича.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — заключается в сообщении.