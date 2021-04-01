Москва, , 09:18 — REGNUM В случае отсутствия в России механизма демпфера, который корректирует цены на нефть, реальная цена за бензин Аи-92 была бы выше на 5,2 рубля по сравнению с текущей ценой. Об этом сообщает Минэнерго РФ на своей странице в Instagram.

АЗС Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

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"По состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России фактическая цена бензина Аи-92 — 44,89 рубля за литр. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рубля за литр», — говорится в сообщении.

Таким образом, резюмировали в ведомстве, в отсутствие вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рубля дороже.

В ведомстве также подчеркнули, что в России цена на бензин является одной из самых низких в мире. Так, в США цена за литр бензина в пересчёте на российскую валюту составляет 63,61 рубля за литр.

По данным министерства, наиболее высокие цены на бензин фиксируются в Германии — 126,76 рубля за литр, Франции — 135,53 рубля, и Норвегии — 150,49 рубля.