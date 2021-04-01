Москва, 1 апреля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Рубль снова начал дешеветь: к концу марта «россиянин» обвалился по отношению к доллару на 2,3%, а по отношению к евро тоже снизился, но всего на 0,24%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Цена на нефть Brent весь месяц была очень нестабильной, повысившись к концу марта только на 1%.

Негатива российскому рублю добавляли геополитические причины: вновь обострившаяся угроза санкций США, а также рост инфляции в России и в мире, который повысил привлекательность доллара и снизил привлекательность ряда других мировых резервных валют, не говоря уже о валютах развивающихся стран.

1 апреля состоится встреча стран-участниц ОПЕК+, на которой будет решаться вопрос — увеличивать ли добычу нефти в мае или это решение пока преждевременно.

Скорее всего страны-участницы сделки договорятся, как и на прошлых заседаниях в марте и феврале, о том, что России и Казахстану будет разрешено понемногу увеличивать добычу, в то время как другие страны, участвующие в ОПЕК+, сохранят существующие квоты на добычу.

Если будет принято именно такое решение, цена нефти в апреле начнёт расти более уверенно, и вновь может пройти в коридор в $65−70 за баррель.

Но если между странами-участницами возникнут разногласия, то падение цены на нефть Brent в область $55−58 за баррель представляется почти неизбежным. Рост цены на нефть будет способствовать укреплению рубля.

Санкционная угроза для рубля снова актуальна, так как в администрации президента США намерены объявить о новых антироссийских санкциях за мифическое вмешательство России в выборы президента не позднее 2 июня текущего года.

Таким образом, весь апрель и май «россиянин», даже если сложится позитивный внешний фон, всё равно будет находится под угрозой обвала.

23 апреля ЦБ РФ объявит новое решение по ключевой процентной ставке. Не исключено новое повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, с 4,5% до 4,75%. Но решение о повышении станет возможным если мартовская инфляция опять покажет разгон, а этого вполне можно ожидать.

Рубль, скорее всего, на повышение ключевой ставки отреагирует укреплением, так как повышение процентных ставок является вполне проверенным мировым опытом средством борьбы с инфляцией.

Таким образом, апрель для рубля снова окажется полным неожиданностей и угроз. В апреле ожидается курс доллара к рублю в рамках 72−77 руб., а курс евро к рублю — в интервале 86−92 руб.», — дала прогноз эксперт.

Читайте также: Рубль незначительно укрепился к доллару и евро