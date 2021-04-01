Сеул, , 09:20 — REGNUM Представители Южной Кореи и Малайзии договорились расширить двусторонние обмены с целью преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает GMNnews со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, данная договорённость была достигнута 31 марта в ходе встречи министров торговли Ю Мён Хи и Мохамеда Азмина бин Али, состоявшейся в Сеуле.

Известно, что стороны договорились расширить сотрудничество в новых отраслях, таких как аккумуляторные батареи для электромобилей и компоненты для солнечных панелей и предпринять шаги для расширения экономических обменов, включая упрощения процедур въезда для деловых кругов, а также разделили мнение о том, что пандемия коронавируса не должна подорвать торговлю и инвестиции.