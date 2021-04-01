Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Наркотики и алкоголь покупал сын американского президента Джо Байдена Хантер на деньги, заработанные в украинской газовой компании Burisma. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на копию мемуаров Байдена-младшего «Прекрасные дела».

В своей книге Хантер Байден рассказал, что страдал от пристрастия к спиртному и наркотикам большую часть жизни. В какой-то момент за последние годы, отмечает Байден-младший, он «испугал свою семью ещё больше, чем самого себя».

«За всего лишь последние пять лет распался мой брак, который продлился два десятилетия, к моему лицу приставляли пистолеты, в какой-то момент я совсем пропал, жил в мотеле, где брали $59 за ночь», — приводит издание отрывок из книги.

Ранее Байден-младший работал советником руководства Burisma и получал до $50 тыс. в месяц.

Читайте также: Сын Байдена заявил, что он не стал бы вновь работать в украинской компании