Киев, , 09:23 — REGNUM Бывший заместитель главы правления «Приватбанка» Людмила Шмальченко выйдет на свободу после внесения залога в размере 50 млн гривен или почти $1,8 млн. Об этом, как передает издание «Экономическая правда», заявила 31 марта пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Олеся Чемерис.

«За второе бывшее должностное лицо крупного банка сегодня внесли залог в размере 50 001 290 гривен, как это было определено постановлением», — рассказала Чемерис.

Она отметила, что сумму залога перечислил некий индивидуальный предприниматель.

Шмальченко подозревают в участии в схеме по незаконному выведению 8,2 млрд гривен или примерно $295 млн из «Приватбанка» в 2016 году, незадолго до национализации банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине бывшего главу правления «ПриватБанка» Александра Дубилета объявили в розыск. Он также фигурирует в деле о незаконном выведении денег из банка перед его национализацией.

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