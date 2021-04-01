Лондон, , 09:15 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции повлияла на уровень материнской смертности и количество мертворождений в мире. Их число по сравнению с предыдущими годами существенно возросло. Такой вывод на основе анализа данных 40 исследований в 17 странах сделали учёные из Великобритании и Турции. Результаты их работы опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Читайте также: В России отмечено снижение младенческой смертности

«Мы выявили значительный рост числа мертворожденных младенцев и [уровня] материнской смертности», — говорится в исследовании.

Кроме того, добавляют специалисты, возросло количество случаев внематочной беременности, потребовавших хирургического вмешательства. По мнению учёные, этот стало следствием снижения доступности медицинской помощи из-за загруженности больниц, особенно в странах с низким уровнем доходов. Также во время пандемии отмечен рост случаев послеродовой депрессии у женщин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

А вот значительного роста числа искусственно вызванных родов и кесаревых сечений за этот период не отмечено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2020 году в России снизился уровень детской и младенческой смертности. По его словам, в стране эти показатели «снизились до минимальных цифр за всю историю страны».

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав РФ заявил о рекордном падении уровня детской смертности