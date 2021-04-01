Грозный, 1 апреля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Чечне состоялись выборы нового мэра столицы республики. На этот пост утвержден Хас-Магомед Кадыров. Ранее, 1 марта, он был назначен исполняющим обязанности градоначальника. Депутаты Грозненской городской думы по результатам тайного голосования 31 марта приняли решение о назначении Кадырова на должность мэра.

Grozmer.ru Рамзан и Хас-Магомед Кадыровы

Напомним, бывший мэр Грозного Иса Хаджимурадов был назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни. На его место с приставкой и. о. глава Чечни Рамзан Кадыров назначил Хас-Магомеда Кадырова.

Известно, что он является дальним родственником главы республики. До этого назначения Хас-Магомед Кадыров успел поработать помощником главы Чечни, руководителем управления МВД по городу Грозному, также работал мэром города Аргуна. С осени 2020 года Хас-Магомед Кадыров возглавлял администрацию главы и правительства Чечни.

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