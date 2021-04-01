Самара, , 09:16 — REGNUM Врача — хирурга военно-врачебной комиссии военного комиссариата заподозрили в получении взяток в Самаре. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что фигурант уголовного дела входил в состав военно-врачебной комиссии военного комиссариата четырех районов г. Самары.

По версии следствия, с 2017 года по 2020 год он получал незаконное вознаграждение за постановку ложных диагнозов, которые освобождали граждан от прохождения военной службы.

«В настоящее время следствием установлено 8 эпизодов преступной деятельности, общая сумма денежных средств, незаконно полученных подозреваемым, составляет 780 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре сотрудника исправительной колонии обвинили в получении взятки.