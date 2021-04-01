Самара, 1 апреля 2021, 09:16 — REGNUM Врача — хирурга военно-врачебной комиссии военного комиссариата заподозрили в получении взяток в Самаре. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Сообщается, что фигурант уголовного дела входил в состав военно-врачебной комиссии военного комиссариата четырех районов г. Самары.
По версии следствия, с 2017 года по 2020 год он получал незаконное вознаграждение за постановку ложных диагнозов, которые освобождали граждан от прохождения военной службы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре сотрудника исправительной колонии обвинили в получении взятки.