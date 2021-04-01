Казань, , 09:16 — REGNUM С 13 мая по 2 июня в Казани состоится XXXIV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева, сообщает пресс-служба Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля. Именно на этой площадке пройдет музыкальный форум.

Откроется фестиваль спектаклем Приморской сцены Мариинского театра «Тысяча и одна ночь» на музыку Ф. Амирова в постановке Э. Алиева, премьера которого прошла во Владивостоке в 2020 году. Спектакли запланированы на 13 и 14 мая.

18 и 19 мая покажут премьерный спектакль театра им. М. Джалиля «Спящая красавица» П.И. Чайковского. Новое художественное решение классического балета принадлежит Анатолию Нежному.

Балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского будет представлен на сцене 20 мая, 24 мая — «Корсар» А. Адана, 26 мая — «Баядерка» Л. Минкуса, 30 мая — «Дон Кихот» Л. Минкуса. Солисты ведущих российских и зарубежных театров исполнят в спектаклях главные партии.

Также в программу фестиваля вошли постановки «Золотая Орда» Р. Ахияровой, который покажут 22 мая, и «Спартак» А. Хачатуряна — увидеть его можно 28 мая. Оба спектакля будут представлены солистами театра им. М. Джалиля. 1 и 2 июня завершится фестиваль двумя гала-концертами с участием звезд балетной сцены.

Как сообщало ИА REGNUM, самые любимые театры жителей России — это Большой театр (9%), Мариинский театр в Санкт-Петербурге (4%) и МХАТ им. Горького (4%).

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