Будапешт, 1 апреля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 марта в эфире местного телеканала M1 сообщил, что 1 апреля в Будапеште примет премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, а также итальянского политика из правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Kremlin.ru Виктор Орбан

Виктор Орбан «В рамках запланированной на 1 апреля встречи мы постараемся исправить тот факт, что многие избиратели, которые против мультикультурализма, не имеют адекватного политического представительства в Европе. Мы будем работать над созданием единого и сильного правого движения в ЕС».

Политик добавил, что практическим выражением указанных планов должна стать коалиция правящих партий Польши и Венгрии — «Право и справедливость» и «Фидес», а также итальянской партии «Лига Севера».

По словам Орбана, Сальвини и Моравецкий, представляющие указанные политические силы, являются его союзниками по политическим взглядам.

«Мы вместе не хотим жить в левой империи со столицей в Брюсселе. Мы выступаем за Европу независимых наций, где будут традиционные семейные ценности, где Европа не потеряет свой облик и идентичность. Мы все против мультикультурализма», — заявил он.