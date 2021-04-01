Орбан проведёт встречу с Сальвини и Моравецким в Будапеште
Будапешт, 1 апреля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 марта в эфире местного телеканала M1 сообщил, что 1 апреля в Будапеште примет премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, а также итальянского политика из правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.
Политик добавил, что практическим выражением указанных планов должна стать коалиция правящих партий Польши и Венгрии — «Право и справедливость» и «Фидес», а также итальянской партии «Лига Севера».
По словам Орбана, Сальвини и Моравецкий, представляющие указанные политические силы, являются его союзниками по политическим взглядам.
«Мы вместе не хотим жить в левой империи со столицей в Брюсселе. Мы выступаем за Европу независимых наций, где будут традиционные семейные ценности, где Европа не потеряет свой облик и идентичность. Мы все против мультикультурализма», — заявил он.