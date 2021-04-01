Лондон, , 09:12 — REGNUM Отделение персонализации SV Bespoke британской компании Land Rover представило две новые версии модели Range Rover. Об этом сообщается на сайте компании.

Новинки под названием SVAutobiography Ultimate и SVAutobiography Dynamic Ultimate уже доступны для заказа в Великобритании.

Длиннобазный SVAutobiography Ultimate предназначен для тех, кто ездит с водителем. В этой модели имеются доводчики дверей, комфортабельные задние кресла в стиле бизнес-джетов, холодильник и раскладной столик.

Под капотом работает пятилитровый V8 либо гибридный мотор P400e на базе двухлитровой «турбочетвёрки».

Версию Dynamic Ultimate можно заказать только с компрессорным пятилитровым V8 максимальной производительностью 565 л. с. Эта машина получила модернизированную подвеску, уменьшенный на 8 мм дорожный просвет, доработанное рулевое управление, а также перенастроенную систему подавления кренов.

Версия SVAutobiography Ultimate стоит 183 706 фунтов стерлингов (около 19,1 млн рублей), а цена SVAutobiography Dynamic Ultimate составляет 147 441 фунтов стерлингов (15,3 млн рублей).

Напомним, Land Rover представит в течение ближайших полутора лет семиместный Land Rover Defender 130.

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