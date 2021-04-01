Оренбург, 1 апреля, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках акции «Сохраним историю вместе» поступило много уникальных экспонатов о покорении космоса. Большую часть из них можно будет увидеть в обновленном музее-квартире Юрия и Валентины Гагариных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Часть экспонатов, переданных в рамках акции «Сохраним историю вместе»

Акция завершилась в декабре 2020 года, однако неравнодушные оренбуржцы продолжают передавать исторические предметы. Фонды Музея истории Оренбурга пополнились 221 новым экспонатом — это старинные фотографии, документы, монеты, предметы одежды и быта, аксессуары, картины, посуду и другие уникальные вещи.

Так, музею переданы советские многотиражки от 13 апреля 1961 года, освещающие великий «космический прорыв»; настенный телефон 1964 года в эбонитовом корпусе и радиоприемник «ВЭФ Супер М-557» послевоенного производства. Помимо этого, фонд пополнили фрагменты космических кораблей Союз МС-14 и Союз МС-15, среди которых — воздушный руль с боковых блоков первой ступени.

Среди подаренных музею экспонатов имеются архивные документы, макеты космических летательных аппаратов, оцифрованный фотоархив первого отряда космонавтов, а также памятные медали от ведущего аэрокосмического предприятия страны — НПО им. Лавочкина, связанные с Оренбургом.

«На акцию «Сохраним историю вместе» откликнулись не только жители Оренбурга, но и других городов России. Из собранных экспонатов, связанных с космической тематикой, будет сформирован крупный фонд и отправлен в отреставрированный музей-квартиру имени Юрия и Валентины Гагариных. Экспозиция будет представлена на первом этаже», — сказала директор МБУ «Музей истории Оренбурга» Елена Мишина.

Уже закончились работы по монтажу витрин с бронированными стеклами. Планируется, что торжественное открытие музея состоится 12 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание, где расположена квартира Гагариных, является объектом культурного наследия регионального значения «Серия жилых домов. Конец XIX в. Кирпичный стиль». В 2016 году дом признан аварийным. Все экспонаты находятся на хранении в Музее истории города. В 2019 году в ходе противоаварийных работ выяснилось, что одна стена прогнила, и ее надо перебирать. В начале 2021 года власти отчитались, что здание отреставрировано и полностью станет музеем.