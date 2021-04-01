Москва, , 09:09 — REGNUM Проведение отпуска в России для жителей страны безопаснее, чем поездки за границу, где на пике находится уровень заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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«В Европе пока еще самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро всё стихнет, в Турции тоже пока небезопасно. Так что если говорить о туризме, то отпуск безопаснее провести в России», — сказал Малеев.

Он напомнил, что число выявленных случаев коронавируса в России снижается и есть регионы, в которых регистрируется всего по нескольку случаев заражения коронавирусом в день.